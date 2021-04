Tom Jones in therapie na overlijden echtgenote

De succesvolle zanger uit Wales had zoveel moeite met het verlies dat hij in therapie ging. „Ik dacht dat ik het niet zou overleven”, zegt hij nu. Tom voelde zich enorm schuldig. „Ik begon me af te vragen of ik wel genoeg had gedaan voor haar.”

De therapeut die hem hielp bij het verwerkingsproces stelde de zanger gerust en vertelde Tom dat hij niets had kunnen doen. Tom kan nu met het verlies van Linda leven. „Iedere keer als ik optreed, is Linda bij me”, zegt hij. „Ik moest haar lachend herinneren, had Linda kort voor haar dood tegen me gezegd. Dus zo herinner ik me haar.”