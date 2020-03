Jeroen Pauw terug als talkshowpresentator

Zij presenteren zondag voor het eerst de talkshow op NPO 1 (WNL/BnnVara/EO/MAX), die voorlopig zeven dagen per week is te zien.

„Ik verheug me op de samenwerking met de redactie en het werken met medepresentator Fidan Ekiz, die ik ten tijde van Pauw en Witteman heb leren kennen als een slimme en vrolijke collega en een bevlogen en origineel journalist”, zegt Pauw.

Pauw nam in december afscheid van zijn succesvolle talkshow die zijn naam droeg. Toen als werd hij door de NPO al genoemd als een van de mede-presentatoren van Op1. „Dat was een gretigheid die niet helemaal van mij kwam. We zijn er nog niet helemaal uit. Ik las het meer dan dat het me gevraagd is. Of ik het zou willen? Misschien wel”, zei hij eind vorig jaar in De Telegraaf.

Fidan Ekiz is „vereerd en verheugd” dat ze aan het presentatieteam van Op1 is toegevoegd en dat ze het samen met Jeroen mag doen. „Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat hij voor mij op uitzonderlijke hoogte staat als presentator en interviewer. Een aparte categorie in dit segment.”