René Froger herdenkt vader op tiende sterfdag

„Mijn held, mijn vriend en mijn vader. We moeten jou al 10 jaar missen. En dat is zwaar. Maar we hebben zoveel moois gedeeld”, aldus René.

De zanger denkt nog elke dag aan zijn vader, zo schrijft hij verder. „Er is in 10 jaar veel gebeurd. Maar er gaat geen moment voorbij zonder een terugblik op een prachtige jeugd die ik heb gehad. Alles was prachtig en hoop ik het voort te zetten zodat je trots kan zijn. Ik hou intens veel van je en zit je in elke noot die ik zing. Geef Mama de allerdikste zoen.”

Ook Danny, de zoon van René, mist zijn opa nog dagelijks. „10 jaar alweer dat je niet meer onder ons bent maar je bent nog iedere dag bij me! Vandaag gaan we de verjaardag van je achter-kleindochter vieren en dat doen we zoals jij dat zou willen: met gezellige mensen en misschien een heel klein biertje erbij.”

Bolle Jan overleed in 2009 op 67-jarige leeftijd. In april van datzelfde jaar verloor René al zijn moeder Mien na een hartaanval.