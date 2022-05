Premium Het beste van De Telegraaf

Expert: ’Ze heeft geleerd te houden van iemand die haar pijn doet’ ’Dronken Depp dwong Amber Heard tot seks’

Nadat Johnny Depp drie weken de kans had zijn kant van de zaak over vermeend huiselijk geweld te delen, is het nu de beurt aan Amber Heard. Een expert op het gebied van huiselijk geweld beschrijft de voorvallen zoals zij die van Amber hoorde. „Hij dacht dat het acceptabel was om zijn vingers in Ambers vagina te steken om te kijken of ze daar cocaïne verborg.” Ook blijkt Amber Heard uit een gezin te komen waarin geweld aan de orde van de dag was.