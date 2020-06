Comeback van de monoloog

Romana Vrede geeft het dertigkoppige publiek vast een voorproefje van haar ’Liefdesverklaring’. Ⓒ Foto Bas de Brouwer

Met weinig middelen in je eentje een verhaal boeiend vertellen. Dat is zeker geen sinecure en niet iedere toneelspeler wil er zijn of haar vingers aan branden. „Een monoloog is topsport. Een acteur moet op de toppen van zijn kunnen spelen”, geeft Eric de Vroedt van Het Nationale Theater toe. Toch komt het genre nu door de coronacrisis weer tot volle bloei.