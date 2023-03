Deelnemer eerste aflevering Netflix-serie Queer Eye overleden

Tom Jackson, die deelnam aan de eerste aflevering van de Netflix-serie Queer Eye, is overleden. Dat meldt het programma donderdag op sociale media. In een overlijdensbericht zeggen nabestaanden dat zijn deelname aan Queer Eye een hoogtepunt in het leven van Jackson was. Ze vragen mensen om geen bloemen te sturen, maar om de aflevering met Jackson te kijken. Hij is op 63-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.