Kim Feenstra openhartig over nieuw lastig ivf-traject

„Flink zijn. Op het wachtbankje. Weer een test. Negatief. Steek. Recht door mijn hart. Uitslag op de test. 1 streep. Fucking negatief. Maar ik moet, fucking positief blijven”, schrijft Feenstra onder meer.

„Pauze, stoppen of doorgaan? Doorgaan. Tanden op elkaar. Weer een prik. Weer een pil. Honderd pillen. Tel kwijt. Ben ik. De hormonen. De akelige hormonen. ’We doen het voor een mooi doel’ We? Ik voel me alleen. Mijn lijf. Waar ben ik? Wie is zij? Ik ken haar, maar ik herken haar niet. Volle moed. Nog een ronde. Even flink zijn. Gezond eten. Bewegen. Foliumzuur.”

Feenstra werd in oktober 2020 moeder van zoon Brooklyn, eveneens na een lang ivf-traject. Ze is zich bewust van haar positie. „Ik moet blij zijn. Ik ben ’al’ een mama. Wij zijn ’al’ ouders. Misschien zij nooit. Ik gun het hen ook. Weer Schuldgevoel. Verdriet. Duizend tranen. Tel kwijt. In ons hart is warmte. In mijn buik is ruimte. In ons huis ook. Genoeg. Kom op. Kop op. Nog even flink zijn. Nog één keer flink zijn.”