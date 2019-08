Autistische Kees pisnijdig om supermarktincident

„Wat een afschuwelijke hitte de afgelopen dagen! Het is abnormaal dat dit nu nog zo laat in augustus gebeurt, terwijl je rond die tijd juist veel koeler en herfstachtiger weer verwacht”, begint hij zijn relaas.

Hij vervolgt zijn verhaal met wat allemaal niet meer lukt door de hitte. „Heerlijk slapen is er niet meer bij. Ook wandelen komt niet aan de orde, want reeds in de ochtend schiet de buitentemperatuur als een speer omhoog. Daarbij neemt de luchtvochtigheid toe, die de warmte nog ondraaglijker maakt. In de middag is naar buiten gaan helemaal onbegonnen werk. De hitte maakt mijn gemoedsgesteldheid er niet beter op. De nare gevoelens, die ik ondervind van al die brandend hoge temperaturen, zorgen ervoor dat het tekenen volledig plat komt te liggen.”

De supermarkt

Helaas voor Kees moest hij wel nog boodschappen doen. En ook dat verliep niet zoals gehoopt. „Ik vertrok op de fiets naar het dorp en algauw merkte ik dat het overal stampvol was met veel verkeer en volle winkels. Het zat het mij dus niet mee. In elke winkel moest ik lang wachten en in de supermarkt vond ik het helemaal verschrikkelijk.”

Hij beschrijft hoe hij zich door de ’schuifelende klantenmassa’ beweegt en zo in een ruzie verwikkeld raakte. Een andere klant begon volgens Kees moeilijk tegen hem te doen. „Het was een man met aan het winkelwagentje hangend een oude vrouw (vermoedelijk in de negentig). Zij blokkeerden de doorgang naar de kassa. Met aan weerszijden hoge winkelschappen met levensmiddelen, werkte de aanwezigheid van een grote steunpilaar niet mee. En daartussen stond de man dus met de oude dame. Ik vroeg vriendelijk en beleefd of hij en de oude dame alsjeblieft even opzij wilden gaan. Niet dus. Ik vroeg het nogmaals. Als reactie hoorde ik de man op korzelige toon zeggen: ’Zij hóórt je niet, grapjas!’ Ik reageerde: ’Nou,nou, een beetje rustig hè.’”

Pisnijdig

En dat bleek helemaal verkeerd te vallen. „De man ontstak in woede: ’Zeg hé, ben je achterlijk of zo! Zo ga je niet met een oude vrouw om!’ Zo begon hij met zijn tirade. Wat hij allemaal nog meer zei, kon ik niet meer volgen. Hij kreeg zelfs agressieve neigingen en begon te dreigen. Nu werd ik op mijn beurt kwaad. Ik vond de term ‘achterlijk’ zo beledigend overkomen dat ik mezelf niet meer onder controle kon houden. Beter gezegd, bij mij ontplofte de bom. Ik was werkelijk pisnijdig geworden op die man. Ik vond het onredelijk en onrechtvaardig zoals hij tegen me tekeer ging! Snel nam ik een verdedigende houding aan om eventuele handtastelijkheden van zijn kant af te kunnen slaan. Tot mijn verbazing kalmeerde hij daarop, eindigend door zich te verontschuldigen met ’Ja, ja, sorry.’ Gelukkig maar, want op escalaties en vechtpartijen zit ik niet te wachten.”

De man en de dame liepen weer door naar de kassa en Kees ging verder met zijn boodschappen. Een medewerker van de supermarkt kwam naar hem toe omdat ze inmiddels had gehoord van het opstootje. Hij legde haar uit dat hij een autistische handicap heeft en het erg lastig vindt om onder deze omstandigheden boodschappen te doen. De dame in kwestie sprak vervolgens de man en vrouw aan. „Even later hoorde ik dat alles goed was uitgepraat en dat de man mij zijn excuses wilde aanbieden. De oude dame bleek zijn moeder te zijn, die stokdoof was. Hij is zeer op haar gesteld en onbekende mensen kunnen voor een oudere dame bedreigend overkomen. Tja, als helpende zoon voel je dan opeens dat je je moeder moet verdedigen.”

Onbegrip

„Het is opnieuw gebleken dat ik als volwassen autist onbegrip van anderen tegenkom in het openbare leven. Helaas blijkt niet ieder mens in staat te zijn autisme te begrijpen en daarmee goed om te gaan. Onbegrip, misverstanden en wrijvingen met als gevolg wederzijdse woede kunnen het gevolg zijn. De supermarkt lijkt de uitgelezen plek daarvoor te zijn, want op 29 mei van dit jaar had ik daar ook al onenigheid gehad met een vrouw die met haar wagentje niet opzij wilde en vreemd reageerde.”

Al vermoedt Kees dat de hitte er wellicht ook voor zorgt dat mensen een korter lontje hebben. „Vandaag vond ik heel veel mensen in het dorp een haastige en gespannen indruk maken. De sfeer kwam niet erg prettig over. Ik bleef voortdurend op mijn hoede. Ik denk dat de vochtige warmte buiten het humeur van de mensen geen goed doet. Van deze ondraaglijke hitte wórd je ook chagrijnig en opvliegend”, stelt hij. „Gelukkig kon ik het incident redelijk verwerken. Toen ik thuis kwam, rustte ik flink uit. Ik maakte een heerlijk kopje koffie in de keuken van mijn ouders en dronk dat in alle rust in mijn eentje op. Vandaag ga ik niet tekenen, maar wachten tot het weer omslaat.”

Documentaire

Kees werd bekend door Het beste voor Kees, de NCRV-documentaire van filmmaakster Monique Nolte. Kees is onder meer bijzonder goed in het natekenen van gebouwen en hij kan aardig boos worden als de dingen niet gaan zoals hij wil. De scene uit de documentaire waarin hij woedend reageert op een weggebruiker ging na het uitzenden van de documentaire viraal. Inmiddels wordt er gewerkt aan een vervolg op de documentaire.