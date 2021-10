Dolly Dots nemen definitief afscheid in december 2022

Dat heeft concertorganisator MOJO donderdag bekendgemaakt. De kaartverkoop start zaterdag. Het belangrijkste kenmerk van de Symphonica in Rosso-concerten is dat het hele publiek rood draagt. Eerder gaven Marco Borsato, Paul de Leeuw, Lionel Richie, Diana Ross, Doe Maar, Anouk en Sting zulke optredens.

De Dolly Dots doen het komende jaar een grote reünietour. De reeks zou eerst in 2020 plaatsvinden maar moest worden gecanceld vanwege corona. De afgelopen jaren kwamen ze drie keer bij elkaar voor een reünie. In 2016 stonden ze voor het laatst samen op het podium voor een gastoptreden bij De Toppers in de Johan Cruijff ArenA. Aanvankelijk telden de Dolly Dots zes leden, maar Ria Brieffies overleed in 2009.

De Dolly Dots waren tussen 1979 en 1988 erg geliefd in binnen- en buitenland. De groep scoorde meer dan 25 top 40-hits met nummers als Love me just a little bit more, Radio en Hela-di-ladi-lo.