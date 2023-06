Xander de Buisonjé ziet ruimte voor reünie Volumia!

Volumia! begon in 1992 als studentenband en groeide in de jaren daarna uit tot een van de populairste groepen van het land. Met liedjes als Afscheid, Hou Me Vast en Blijf Bij Mij werden grote hits gescoord. In 2002 viel de negenkoppige band uit elkaar, waarna De Buisonjé een solocarrière opbouwde.

Het management van De Buisonjé verklaarde aan RTL Boulevard dat er op dit moment „nog niets concreets” is over een eventuele reünie.