Sarah Ferguson haalt inspiratie uit familie voor kinderboeken

Zo is de hoofdpersoon Genie gebaseerd op een van haar dochters, prinses Eugenie. „Ze heeft een grote passie voor het terugdringen van het eenmalige gebruik van plastic. En in haar werk met het Anti-Slavery Collective geeft ze iedereen een stem, net als mijn heldin Genie. Eugenie is sterk, vastberaden en zoekt altijd naar de waarheid in alles wat ze doet.” De eikenboom lijkt op Sarahs vader. „Hij heeft dezelfde borstelige wenkbrauwen, vriendelijke ogen en is erg wijs.”

Haar volgende boek wijdt Sarah aan haar dochter Beatrice. „Het gaat Trixi-Belle heten en het is voor Beatrice. Zo gelukkig als ze nu is, heb ik haar nog nooit gezien. Zij en haar verloofde Edo zijn erg verliefd op elkaar en dat ze gaan trouwen maakt me zo gelukkig.” De bruiloft van prinses Beatrice en zakenman Edoardo Mappelli Mozzi zou op 29 mei plaatsvinden, maar is uitgesteld door de wereldwijde coronacrisis.

Missie

De hertogin van York blijft na meer dan dertig jaar doorgaan met het maken van nieuwe prentenboeken, omdat ze een missie heeft. „Mijn droom is dat kinderen opgroeien in een wereld waar vriendelijkheid en empathie heersen en waar verschillen worden gevierd in plaats van bespot. De wereld zou een saaie plek zijn als we allemaal hetzelfde voedsel aten, dezelfde kleding droegen, dezelfde routine in ons leven volgden. Het is diversiteit die onze wereld ten goede kleurt.”

Op de vraag of ze hoopt binnenkort verhalen te kunnen vertellen aan haar eigen kleinkinderen, antwoordt ze dat dat ’het meest geweldige gevoel van vreugde’ voor haar zou zijn. „Als ik zo gelukkig ben om kleinkinderen te krijgen, zal ik elke dag een verhaal voor ze maken.” Fergie sloot in februari een deal voor zeven boeken met de Australische uitgeverij Serenity Press. De 60-jarige ex-vrouw van prins Andrew heeft in haar hele carrière meer dan 25 boeken geschreven. Ze had vooral succes met haar kinderreeksen Budgie the Little Helicopter en Little Red.