Jennifer Aniston steekt middelvinger op naar corona

Woensdag liet Aniston in haar Stories ook al zien dat ze zich behoorlijk verveelt. Ze deelde een filmpje waarop ze toekeek hoe haar wasmachine draaide en speelde daarbij Tyga’s nummer Bored In The House. Ze leek wat meer lol te hebben in een clipje dat ze daarna postte, waarin ze met haar hond Clyde speelde in haar achtertuin.

Eerder deze maand was Aniston nog een stuk positiever over haar verplichte thuisisolatie. „Ik ben een geboren binnenmens, dus dit is een soort droom voor mij”, zei ze toen in de virtuele editie van Jimmy Kimmel Live, om daar snel aan toe te voegen: „Nou ja geen droom, het is natuurlijk een nachtmerrie. Maar voor mij persoonlijk is dit niet zo’n uitdaging. Het moeilijkste is het nieuws kijken en proberen te verwerken wat er allemaal gebeurt.”