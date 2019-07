Zoon prinses Stéphanie geeft jawoord

Het Spaanse label Rosa Clará had de eer om het eerste kiekje te mogen plaatsen op Instagram. Zij ontwierpen de outfit van de bruid voor het burgerlijk huwelijk. „We kunnen niet trotser zijn op dat we deel mogen uitmaken van deze memorabele dag, heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons en dat je geloofde in onze waarden.”

Marie koos opvallend genoeg niet voor een jurk, maar voor een jumpsuit met hele wijde pijpen. Voor de kerkelijke inzegening wisselde de bruid overigens het broekpak voor een jurk mét sluier.