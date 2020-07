Andrew leidt Beatrice naar altaar (maar staat niet op de foto)

Bekijk ook: Beatrice ontsnapt met geheim huwelijk aan schaduw van Andrew

Ook zijn twee foto’s, waarop de omstreden prins Andrew niet te zien is, vrijgegeven van het huwelijk van prinses Beatrice (31) en Edoardo Mapelli Mozzi (36): net op tijd voor het vertonen in het avondnieuws van de BBC en voor publicatie in de zondagsbladen. De opnamen mogen op geen enkele wijze worden bewerkt, zo liet de communicatieafdeling van het paleis weten.

Beatrice kreeg van haar grootmoeder koningin Elizabeth speciaal toestemming om de Royal Chapel of All Saints te gebruiken. Deze kapel, die onder de jurisdictie van het koningshuis valt, wordt door de Queen zelf ook regelmatig gebruikt wanneer ze onopgemerkt naar een kerkdienst wil. Conform de Britse coronamaatregelen was het uitgenodigde gezelschap beperkt tot de naaste familie van het bruidspaar en koningin Elizabeth en prins Philip.

Diadeem

Tijdens de dienst werd niet gezongen, maar wel muziek ten gehore gebracht. Het Britse volkslied werd ook gespeeld, maar niet meegezongen. Beatrices moeder Sarah Ferguson, hertogin van York, en de moeder van de bruidegom lazen ieder een favoriet gedicht van het bruidspaar voor. Christopher Woolf (4), ofwel ’Wolfie’, het zoontje van de bruidegom uit een eerdere relatie, was zowel bruidsjonker als ’best man.’

Voor de speciale gelegenheid droeg Beatrice een vintagejurk van Norman Hartnell en het diadeem van Queen Mary, die ze beide mocht lenen van koningin Elizabeth.