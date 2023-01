Margrethe ruilt blauwe jurk na 25 jaar in voor rood exemplaar

Ⓒ ANP/HH

De Deense koningin Margrethe kon dinsdag voor het eerst in jaren weer de grootse traditionele nieuwjaarsontvangsten houden op Amalienborg en Christiansborg. De vorstin draagt bij de nieuwjaarsontvangst in januari altijd een zogenoemde hofjurk, en dat was voor het eerst in 25 jaar een rood exemplaar.