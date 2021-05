Laatste seizoen La Casa De Papel vanaf september (voor de helft) te zien op Netflix

De dubbele lancering is volgens schrijver Álex Pina gekozen om de verwachtingen bij te stellen. „We schreven seizoen vijf middenin een pandemie en vonden dat we de verwachtingen van de tien nieuwe afleveringen wat moesten bijstellen. We hebben alle mogelijke middelen ingezet om in de eerste helft van deel vijf de sensatie van een seizoensfinale te geven waarin de bende zich verslagen voelt. In deel twee focussen we ons meer op de emoties van de personages. Het is een sentimentele reis die ons rechtstreeks verbindt met hun vertrek.”

La Casa de Papel, dat in 2017 debuteerde op de Spaanse zender Antena 3 en vervolgens door de streamingdienst werd bewerkt, is de populairste niet-Engelstalige serie van Netflix. Het vierde seizoen was in de eerste vier weken na verschijnen in april al door meer dan 65 miljoen huishoudens bekeken.