Michiel Huisman vol lof over Blake

"Ze is onwijs getalenteerd, onwijs symphantiek en ongelooflijk knap en mooi. Het is heel leuk om met haar te filmen", zegt Michiel tegen Elle over zijn tegenspeelster in de film The Age of Adeline.

Michiel, die onder andere dankzij zijn rol in Game of Thrones razend populair is in Amerika, is maar wat blij dat hij samen met Blake de hoofdrol mag spelen. "Het is voor mij een heel belangrijke film. Het is mijn eerste hoofdrol in een Hollywood production."

Michiel en Blake schitterden eind vorige maand op de rode loper van première in New York. De twee hadden voor de opnames van de film nog nooit van elkaar gehoord, maar ze zijn inmiddels goede vrienden. Zo goed zelfs dat ze elkaar op de rode loper een kus gaven.