Justin Timberlake onthult naam tweede zoon

Vanwege het coronavirus, en de daarbij behorende quarantaine, kon Jessica haar zwangerschap in alle rust beleven zonder fotografen die continu op de loer lagen. „We zijn ontzettend dankbaar dat dit prachtige jongetje in ons leven gekomen is en ik zal je zijn naam vertellen. Hij heet Phineas en hij is simpelweg fantastisch. Ellen, je was een van de eerste personen die we vertelden over de zwangerschap, naast onze directe familie. Phineas is zó lief, ook al slaapt niemand hier in huis meer. Maar dat geeft niet. We zijn dolgelukkig en heel erg dankbaar”, aldus Justin.

Het was Justins voormalige *NSYNC maatje Lance Bass die in september bekend maakte dat Justin en Jessica een baby hadden gekregen. Hoewel dat toen nog niet direct werd bevestigd door zowel Justin als Jessica, zei Lance destijds ’dat het echt zo was’. Maar voegde daar toen direct aan toe dat hij absoluut niet kon zeggen of het een jongetje of meisje was geworden. „Als ik dat doe, dan vermoordt Justin me. We hebben het daarover in onze groepsapp, maar die informatie is niet voor anderen bestemd.”