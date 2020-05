Angela Schijf: ’Welkom bij de club. Niet naakt hoor’

Op Instagram deelt ze de aanleiding van het ’clubje’. Bij een foto van zichzelf met haar zus deelt ze een herinnering aan de tijd dat zij nog mochten knuffelen. „Sterker nog. Op deze foto hadden we net urenlang poedelnaakt met tientallen anderen in sauna’s gelegen en geademd en gezweet.”

De zussen staan samen op de foto, dicht tegen elkaar aan. Het was in de tijd voor de coronacrisis, toen iedereen nog druk, druk, druk was. „Het was zo’n zeldzame vrije dag, tussen alle drukte door. Dat we enorm blij waren dat ‘het was gelukt’. Om elkaar te zien. Langer dan 30 minuten.”

„We vierden haar 50e verjaardag (zou je niet zeggen hè?!) en richtten ons eigen clubje op. De club van sterke vrouwen die soms ook gewoon even niet sterk zijn. Iedereen is welkom. Ik doe de PR en mijn zus is gewoon de baas. Omdat ze dat kan. Alles is altijd goed en je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Niet naakt, hoor. Dat was eenmalig. Ik nodig je uit om sterk te zijn. En soms ook even niet.”