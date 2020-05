Haagse Kees: ’Dat kamertje meurt gewoon naar hond’

Tegen elkaar zijn (v.l.n.r.) Kees en Lily, Els en Chloé en Sandra en Barry uiterst vriendelijk.

Er zat een klein beetje meer vaart in de vijfde uitzending van MAX-kijkcijferhit Bed & Breakfast. Voor de deelnemers wel te verstaan, die geacht werden in galop te gaan ringsteken in het Zeeuwse Dishoek. Nee, niet op zo’n mooi Zeeuws paard, gewoon zelf rennen! Geheel in de geest van opoe Pietje, de inspiratiebron voor de B&B van Els en haar dochter Chloé.