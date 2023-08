Johan Derksen: ’Hélène Hendriks leverde wereldprestatie met De Oranjezomer’

Hendriks heeft het heel goed gedaan als presentatrice van De Oranjezomer, vindt Derksen. „Hélène, die spat van het scherm”, zegt hij. SBS-hit Vandaag Inside, met Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp, keert maandag terug op SBS6.

Hendriks is zelf nuchter onder de goede kijkcijfers van De Oranjezomer. „Het is natuurlijk altijd leuker als er iets goed loopt dan als het niet goed loopt”, zegt Hendriks daarover tegen Shownieuws. Ze wijt het succes van de talkshow aan verschillende factoren. „In de eerste plaats denk ik de gasten die er zitten, die veel leveren”, zegt ze, maar ook „groot nieuws” zoals de val van het kabinet. Ook had De Oranjezomer „geen concurrentie van andere talkshows”, besluit Hendriks.

Online wordt geschreven dat Hendriks de nieuwe talkshowkoningin is, benoemt het programma tegenover Hendriks. „Je mag er best een beetje van genieten, maar het is niet dat ik ben van: halleluja”, antwoordt Hendriks daarop.