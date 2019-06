Anne-Marie Jung en Eva van der Gucht beklimmen Kilimanjaro

Met het beklimmen van de bijna 5900 meter hoge berg wordt geld opgehaald om kinderen in oorlogsgebieden te helpen. Eva kijkt er naar uit om de berg samen met haar vriendinnen te trotseren. „Anne-Marie, Tina en ik kennen elkaar al meer dan de helft van ons leven, dus we kennen elkaar door en door. Deze uitdaging samen met hen aangaan maakt het extra bijzonder. Waar we 20 jaar geleden nog vooral bezig waren met onszelf, hebben we ondertussen een rijk en mooi leven opgebouwd. Er is nu ruimte om iets te doen voor kinderen en mensen die niet zo gezegend zijn als wij”, zegt Van der Gucht.

De expeditie, die eind januari start, duurt in totaal zeven dagen. Het drietal wacht dan ook een behoorlijke klim. De komende maanden worden ze klaargestoomd met trainingsschema’s, tips van expeditie-experts en een trainingsweekend in de Ardennen. „Het zal een pittige uitdaging worden. Met een goede voorbereiding en de steun die wij elkaar geven tijdens de tocht, gaan we niet alleen voor een mooi sponsorbedrag voor War Child, maar natuurlijk ook voor de top”, verzekert Anne-Marie.