Koning Charles te paard tijdens Trooping the Colour

Prins William en Charles tijdens de Trooping the colour parade vorig jaar. Ⓒ Getty Images

Koning Charles zal zaterdag te paard deelnemen aan Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade voor de verjaardag van de Britse vorst. Volgens Buckingham Palace is het de eerste keer sinds 1986 dat de monarch op een paard zit tijdens de ceremonie. Koningin Elizabeth reed in de jaren daarna in een koets mee.