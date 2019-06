Oerol op Terschelling trekt 50.000 bezoekers

Honderden kunstenaars presenteerden zich in alle uithoeken van het eiland, op de stranden, in de duinen, op dijken, in tentjes, schuren en op straat. Die 50.000 mensen brachten samen ruim 400.000 bezoeken aan voorstellingen, performances en concerten.

De best verkochte voorstellingen waren onder andere Part-Time Paradise (SKOFT&SKIEP / Tryater), Lost Tango (Orkater / Via Berlin / Ragazze Quartet), Shake Shake Shake (De Dansers), Firebird (Touki Deplhine / Theun Mosk) en Ilias (Orkater / De Nieuwkomers). De organisatie, die tevreden terugblikt, schat in dat er een lichte stijging is in het aantal mensen dat in 2019 voor het eerst Oerol bezocht.

Nieuw dit jaar waren onder meer de Secret Garden Sessions, een concertreeks met neo-klassieke muziek van Nederlandse en buitenlandse artiesten.