Joel Madden bedankt Nicole Richie

Joel Madden en Nicole Richie zijn inmiddels vijf jaar een koppel. Sinds Nicole onlangs werd gespot zonder haar trouwring om, lijken de geruchten dat de twee in een scheiding liggen steeds meer waar te zijn.

In Amerika is het vandaag ook moederdag. Madden besloot zaterdagnacht al zijn vrouw te eren met een Instargram post. "Fijne Moederdag voor mijn beste friend en partner in rhyme.", schrijft de man van Nicole. "Beste echtgenote, moeder, en vriend die een vader en zijn kinderen kunnen wensen.", besluit de rocker.

Een bron vertelde eerder aan In Touch Weekly dat Nicole en Joel overal ruzie over maakte, en dat ze het nergens over eens zijn. Volgens de ingewijde kan de dochter van Lionel Richie heel heftig reageren als ze haar zin niet krijgt, 'en daar kan Joel maar moeilijk mee omgaan'.

Nicole en Joel hebben samen twee kinderen: dochter Harlow (7) en zoon Sparrow (5).