Ariana Grande ontmoet idool Jim Carrey

„Dankbaar voor de meest bijzondere ervaring van mijn leven”, schrijft Ariana woensdag op Instagram bij een foto van haar en de acteur.

„Niets is gekker dan werken en tijd doorbrengen met iemand waar je al idolaat van bent en van houdt nog voordat je kon praten”, vervolgt de 26-jarige Ariana. „Wat nog gekker is eigenlijk, is ontdekken dat die persoon nog bijzonderder, warmer en hartelijker is dan je je had kunnen voorstellen.”

Het was dan ook geweldig om oog in oog met Jim te staan. „Ik heb zoveel meer te zeggen maar ik kan het eigenlijk niet in woorden uitdrukken.”

