Rob Verlinden gekwetst door Johan Derksen

Rob Verlinden Ⓒ Hollandse Hoogte

De mannen van Veronica Inside blijven grappen maken over de gezondheidstoestand van ROB VERLINDEN. Eerder deden ze dat al bij het uitbrengen van Robs biografie Verwoesting door Passie, vorig jaar november. „Hij heeft hiv, Parkinson en hij is homo, dus dan heb je wel een verhaal. Hij doet het nu met ROBBIE en dat was zeker geen ’rubberen Robbie’. Want voordat hij het wist, had hij hiv”, grapte JOHAN DERKSEN destijds.