Britney Spears deelt verrassend inzicht: ’Na al die jaren’

„Wie had dat gedacht? Na al die jaren van mijn leven, leer ik nu pas dat géén make-up dé manier is. Ik bedoel: een beetje make-up is fun, maar nadat ik zoveel tijd in stoelen heb doorgebracht voor mijn haar en make-up om er vlekkeloos uit te zien... denk ik dat we voor een naturelle look moeten gaan. Het zorgt ervoor dat je er veeeeeel jonger uitzien en zoveel beter!!!!”

Om verwarring te voorkomen, voegt ze er bij de foto die ze bij haar recentelijke inzicht plaatst, nog aan toe: „PS. JA... ik weet dat ik mascara draag op deze foto!”