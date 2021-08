Hitmaker Mark Ronson trouwt komend weekend met dochter Meryl Streep

Aanstaand weekend luiden in New York de huwelijksklokken voor Mark Ronson (45) en Grace Gummer (35). De gevierde muziekproducer en zijn verloofde zullen elkaar tijdens een intieme ceremonie het jawoord geven. Aanvankelijk wilden ze het groots vieren, maar daar is een streepp door gezet nu de delta variant van het coronavirus zich verspreidt over de Verenigde Staten, zo meldt Page Six.