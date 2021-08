Nicolette Kluijver: ’Op Peter R. de Vries kon ik altijd rekenen’

Nicolette en Peter werkten samen bij RTL Boulevard en onderhielden in de privésfeer ook contact met elkaar. „Hij was degene die ik belde als er iets speelde, bijvoorbeeld op gezondheids- of relationeel vlak. Elke paar weken was er wel even contact”, vertelt Nicolette. „Al zou ik hem midden in de nacht bellen, ik wist dat ik op Peter kon rekenen. ’Hee Blondie, hoe gaat het met je?’ begon hij dan. Vervolgens gaf hij me steengoed, haast vaderlijk advies.”

Het verlies van Peter valt Nicolette erg zwaar. „Peter is een van de mooiste mensen die ik in mijn leven heb ontmoet en wat er met hem is gebeurd, stemt me intens verdrietig. Het maakt me angstiger om dingen uit te spreken. Bij Boulevard sprak ik vaak met Peter over gevaar voelen, bang zijn. ’Rijd je weleens zonder gordel? Dat is veel gevaarlijker’, antwoordde hij als ik hem vroeg of hij nooit bang was voor gevaar.”

Peter R. de Vries werd dinsdagavond 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.