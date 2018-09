Adam Levine bekogeld met wit poeder

De Maroon 5-frontman was handen aan het schudden met fans die hem opwachtten alvorens hij zou optreden in de tv-show. Plotseling gooide een man wit poeder - volgens sommigen poedersuiker - in het gezicht van de zanger. Deze kon het niet waarderen en stormde boos en met een wit gepoederd gezicht naar binnen.

De aanvaller is opgepakt, weet TMZ. Het is onduidelijk of hij alleen handelde of namens een groep.