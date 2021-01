Arnold Schwarzenegger: ’Hasta la vista, Donald’

Premium Entertainment

Bizarre inbraak bij HIND

HIND LAROUSSI is nog maar net terug in Nederland, of ze werd gebeld dat er in haar appartement in Los Angeles is ingebroken. „De buurman belde dat iemand mijn slaapkamerraam had ingeslagen en naar binnen is geweest”, vertelt de zangeres geschrokken aan PRIVÉ. „Na heerlijke kerstdagen met mijn famili...