Satanisten blij met omstreden satanschoenen Lil Nas X

Dat heeft onder andere te maken met het feit dat het gaat om een bewerkt paar Nike-schoenen. Het sportmerk wil niet geassocieerd worden met satanisten en stapt daarom naar de rechter. Nike eist een schadevergoeding.

Toch zijn de schoenen bij satanisten zelf wel populair. Volgens Harris ’omarmen ze de essentie van het satanisme’. Ook is de kerk trots op Lil Nas X omdat hij ’eerlijk is en het leven leeft op zijn eigen voorwaarden’.

Lil Nas X, vooral bekend van zijn hit Old Town Road, lanceerde maandag 666 paar van zijn Satan Shoes die gelijk uitverkocht waren. De sneakers zorgden vanwege de verwijzingen naar de duivel ook voor ophef op sociale media. Naast dat er in de zool een druppel menselijk bloed zit, is er ook onder meer een Bijbeltekst over Satan op de schoen geborduurd.