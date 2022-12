Premium Het beste van De Telegraaf

Willeke Alberti: ’Carmen verdient een monument!’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Carmen Sars schreef niet alleen liedjes voor Willeke Alberti, ook was ze meer dan twintig jaar haar achtergrondzangeres. Ⓒ Ferry de Kok

Bij het horen van de naam Carmen Sars zal niet bij iedereen meteen een belletje gaan rinkelen. Maar fans van Willeke Alberti weten maar al te goed wie ze is. De zangeres en tevens liedjesschijfster brengt nu voor het eerst zelf een Nederlandstalig album uit – en het eerste exemplaar is voor Willeke. „Je weet niet wat je hoort, het is zo waanzinnig goed!”