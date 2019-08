Aanklacht tegen rapper Chris Brown ingetrokken

Brown kwam in april 2017 in opspraak doordat hij een fotograaf van een nachtclub in Tampa in Florida een pak slaag zou hebben gegeven. De man zou enkele foto's van hem hebben gemaakt, maar het team van de rapper verbood dat. Toen de fotograaf daarna plaatjes schoot van mensen op de dansvloer, werd hij besprongen door Chris en diens bodyguard.

Na het incident stond er maandenlang een arrestatiebevel tegen Chris open in Florida. De politie kon hem pas vorig jaar juli inrekenen toen de rapper zich weer in de Amerikaanse staat liet zien bij een optreden.

Het is onduidelijk waarom de zaak tegen Brown is geseponeerd.