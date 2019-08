’Jinek komt half uur vroeger op de avond’

De NPO geeft hier volgens de informatie van de WNL-baas Huisjes, toe aan de wens van presentator Eva Jinek om wat vroeger op de avond uit te zenden. In het blad Linda, dat maandag het interview met Jinek, Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw presenteerde, zei ze: „Ik verwacht ergens wel dat het gaat lukken dat mijn talkshow naar half 11 gaat en dat zou voor mij al heel veel schelen.”

De uitspraak van Huisjes is opmerkelijk omdat dit weekend ook bekend werd dat Jinek in gesprek is met RTL.

De NPO houdt de kaken op elkaar over het nieuwe tijdstip van Jinek. „Onze seizoenspresentatie is op 27 augustus”, reageert een woordvoerder kort. „Dan maken wij meer bekend over de programmering van 2019/2020.” Ook KRO-NCRV, de omroep waar Jinek een vast contract heeft, verwijst naar deze genoemde seizoenspresentatie.

Eerder deze week zei de omroep te hopen dat Eva Jinek „nog heel lang en gelukkig bij ons en bij de Publieke Omroep blijft.”