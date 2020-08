Zwitserland deed Ferry Doedens goed: ’Rustiger in mijn hoofd’

Bij zijn vertrek naar het bergachtige land was hij nog erg gespannen, ’omdat er veel gebeurd is de afgelopen weken en ik me gewoon niet echt top voelde’. Helemaal ontspannen is Ferry Doedens dan ook nog niet. „Heb nog steeds wel beetje ups en downs maar in m’n hoofd is ’t gelukkig wat rustiger. Soms is het goed om even wat tijd voor jezelf te nemen.”

Niet alleen tijd, maar ook de ’fijne mensen’ om hem heen, hebben Ferry de afgelopen week goed gedaan. De week voor zijn vertrek stond zijn naam in alle krantenkoppen, toen bekend werd dat hij in juni dit jaar ontslagen was bij de dagelijkse soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden, omdat hij zich niet aan de protocollen voor corona hield.

Zelf was hij niet bang voor corona, maar vreesde hij wel iets anders te hebben ’opgelopen’: het dertigersdilemma. ,,Ik moest altijd een beetje grinniken bij het woord, maar ik geloof dat ik het heb opgelopen. Ik weet niet precies wat dertig jaar zijn is, maar het is net alsof ik ’opeens’ met van alles bezig ben. Waar sta ik in het leven? Waar word ik blij van? Wat wil ik nou echt?” Hij beloofde ook zelfreflectie te doen. „Zelfreflectie, ontdekking, een grote reis.”