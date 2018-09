Kris Jenner in tranen om transformatie Bruce

Hij maakte onlangs bekend als vrouw door het leven te gaan. Kris wilde daar toen niet op reageren maar in de reality-reeks over haar familie laat ze nu voor het eerst wat los.

In de Today Show was maandag een eerste fragment te zien van Keeping Up with the Kardashians: About Bruce. In de special hebben de Kardashians en Jenners het over Bruce. Kris barst in tranen uit als ze het erover heeft: "Ik heb herinneringen aan ons leven samen en soms lijkt het net of dat nooit bestaan heeft", zegt ze tegen dochter Kim.

Bruce Jenner is drie keer getrouwd geweest en heeft zes kinderen. De laatste tijd ging de olympisch kampioen er steeds vrouwelijker uitzien en gingen er geruchten dat hij transgender was. Dat bevestigde hij op 24 april tijdens een groot tv-interview.

Op 17 en 18 mei wordt de tweedelige Bruce-special van de tv-serie in Amerika uitgezonden. Daarin is te zien hoe Bruce met zijn gezin praat over zijn leven als vrouw en hoe iedereen daarmee omgaat. Bruce vertelde eerder al dat Kim er de minste problemen mee heeft, en dat Khloé het er juist moeilijk mee heeft.