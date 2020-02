Lil Nas X solliciteert voor optreden tijdens Super Bowl

„Ik denk dat dat geweldig zou zijn”, zei Lil Nas X, die eigenlijk Montero Hill heet, in een interview met Entertainment Tonight over een optreden in de pauze van de football-finale. „Ik hoop het. Ik ga ervoor.” Dit jaar is het de beurt aan Jennifer Lopez en Shakira, maar de rapper hoopt een volgende editie op het affiche te staan. „Misschien volgend jaar, als ik niet iets anders extreem belangrijks aan het doen ben.”

Lil Nas X sleepte vorige week nog twee Grammy’s in de wacht, de eerste in zijn loopbaan. Hij won de prijs voor Best Music Video voor de clip bij zijn hit Old Town Road, die hij samen met Billy Ray Cyrus maakte. Het duo won eveneens een Grammy voor Best Pop Duo/Group Performance.