Samantha de Jong showt babybuik

Al wrijvend over haar buik grappen zij en haar vriend Gerrit er op los. Wanneer ze gekscherend roept ’het wordt een tweeling!’, reageert Gerrit een beetje verschrikt: „Nee, nee, nee. Er zat er maar één. Kom daar niet mee aanzetten.” Samantha doet er vervolgens nog een schepje bovenop: „Nou, ik weet het niet hoor. Moet je kijken! Zul je zien dat er nog eentje achter zit”

Uit de tekst bij het filmpje blijkt dat Samantha dolblij is dat ze in verwachting is. „Ben nu negen weekjes en vier dagen zwanger en ben super trots dat ik weer moeder mag worden van een derde kindje van de ware liefde van mijn leven 🦢❤️ 🦢 Zo blijven zwaantjes samen”, aldus Samantha.

Samantha was een aantal weken geleden betrokken bij een auto-ongeluk waarbij ze letsel opliep in haar gezicht en aan haar rug. In het ziekenhuis ontdekten artsen dat de voormalige realityster in verwachting is, dat Privé wist te onthullen. Kort daarna bevestigde Barbie inderdaad zwanger te zijn.

Barbie heeft al een dochter, Angelina (7), en een zoon, Milano (4). Haar ex-man Michael heeft de zorg van hun twee kinderen toegewezen gekregen.