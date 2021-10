Nieuwe Miss World Nederland gekroond na ophef vaccinatie

De 21-jarige Dobbe noemt het tegenover het ANP ’supergaaf en onverwachts’ dat zij nu alsnog is uitgeroepen tot Miss World Nederland. Ze kreeg de bijbehorende sjerp woensdagmiddag in een restaurant in Amstelveen. „Ik had niet blijer kunnen zijn toen ik gebeld werd.”

„Het is natuurlijk wel heel verdrietig voor Dilay, maar ik ben enorm vereerd dat ik wel naar Puerto Rico mag afreizen. Mensen moeten hun eigen keuze maken en dat moeten we accepteren van elkaar”, zegt Dobbe over de keuze van Willemstein. Dobbe doet geen uitspraak of zij wel of niet gevaccineerd is vanwege haar medisch dossier. Ze staat naar eigen zeggen voor zowel de gevaccineerden als de ongevaccineerden. „Er moet geen verschil zijn.”

Vaccinatiestatus

De organisatie van Miss World Nederland wist niet of de kandidaten voor de verkiezing gevaccineerd waren tegen corona of niet, aldus vertegenwoordiger Katja Maes. „We hebben niet gevraagd naar de vaccinatiestatus omdat die deel uitmaakt van het medisch dossier, en daar mogen en willen we niet naar vragen. We hebben altijd gezegd ons aan de regels van het RIVM te houden. We wisten ook niet van tevoren dat het wel of niet-vaccineren een probleem zou zijn.”

Voor het afreizen naar Puerto Rico is een vaccinatie tegen het coronavirus verplicht. De wedstrijd vindt daar op 16 december plaats.