Douwe Bob blaast boekpresentatie FvD’er af: ’Krijg ik niet verkocht aan mezelf’

„Ik wil graag een gezond horecabedrijf runnen waar iedereen zich welkom zou moeten voelen, maar had me echter niet verdiept in het werk van Mr. Lukassen”, schrijft Douwe Bob op Twitter. „Nu ik dat wel heb gedaan, zal de boekpresentatie niet plaatsvinden in mijn tent. Dit krijg ik niet verkocht aan mezelf. Excuses.”

Sid Lukkassen was niet bereikbaar voor commentaar.

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet twitterde eerder nog enthousiast dat Douwe Bob ’gastheer’ zou zijn van de presentatie van het boek Wees Afgrondelijk! van de hand van Lukkassen, die namens FvD meedoet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. In Arnhem staat hij op de tweede plaats op de kieslijst.

Na het bericht van Douwe zegt Thierry het raar te vinden dat de zanger besloot om de boekpresentatie van Sid Lukkassen in zijn café in Amsterdam af te blazen. „Erg vreemd om deze afzegging (zonder dat verder persoonlijk te laten weten) via Twitter te doen”, vindt de politicus.

„Douwe is duidelijk bang gemaakt door intolerante cancel-brigades”, vervolgt Baudet. De FvD-leider zegt verder het besluit van Douwe Bob wel te respecteren, maar dat hij de manier waarop dat gebeurde teleurstellend vindt.