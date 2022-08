Sam Asghari woedend na uitspraken ex-man Britney Spears

Federline stelde in een interview dat Spears haar twee tienerzoons al maanden niet heeft gezien en vond het bovendien zorgelijk dat ze steeds pikante foto’s op haar Instagram-pagina zette. Dat zou een van de redenen zijn dat zoons Sean Preston en Jayden hun moeder niet meer willen zien.

„Ter verduidelijking: mijn vrouw heeft nog nooit een naaktfoto geplaatst, behalve van haar kont, wat tegenwoordig al vrij normaal is”, stelt Asghari op Instagram. „Alle andere posts bevatten een zekere naaktheid die je ook in advertenties voor lotion of zeep ziet. Er klopt niets van zijn verklaring over de kinderen die afstand zouden hebben genomen en het is onverantwoordelijk om daarover publiekelijk iets te zeggen.”

Rolmodel

Volgens Asghari zijn de jongens slim genoeg, zijn ze binnenkort 18 jaar en kunnen ze vanaf dat moment hun eigen beslissingen nemen. „Dan zullen ze zich uiteindelijk realiseren dat het ’moeilijke’ deel was om een vader te hebben die al meer dan vijftien jaar niet echt een rolmodel was.”

Asghari kent Federline niet persoonlijk en heeft ook niets tegen hem. „Behalve dan dat hij ervoor heeft gekozen om mijn vrouw aan te vallen. Het zegt genoeg over zijn karakter dat hij het dertienjarige en wrede curatorschap goedkeurde en loyaal was aan Jamie (de vader van Spears, red.). (...) Iedereen die het goedkeurt, heeft ongelijk of profiteert er op de een of andere manier van.”

De kersverse man van Spears sluit af met een positieve noot. „Ik wens hem het beste en hoop dat hij in de toekomst een positievere kijk heeft in het belang van alle betrokkenen. Maar voor nu: spreek de naam van mijn vrouw niet meer uit.”