Regiedebuut Genio de Groot gaat naar Duitsland

Het is het eerste buitenlandse festival waarvoor Convoi Exceptionnel is uitgekozen. De film is eind september te zien op het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Convoi Exceptionnel is een absurd en tragikomisch portret van een bij zijn moeder inwonende zoon van veertigplus. Hij is transportbegeleider van convoi exceptionnel-vervoer en spaart in zijn vrije tijd miniatuurtjes van bijzondere vrachtauto’s. Zijn moeder heeft maar één langgekoesterde wens: oma worden. Nu zij stervende is, zal de zoon op zoek moeten naar een vrouw.

Het project wordt gesteund door Cinesud, een platform dat het filmmaken in Limburg wil promoten, en de gemeente Heerlen. Genio de Groot werd bekend bij het grote publiek met zijn rollen in onder meer Het Zakmes, Dorsvloer vol Confetti en Ramses. Hij maakte talloze voorstellingen met het cabaretgezelschap Niet Uit Het Raam (NUHR) en trad met acteur Harry Piekema op onder de naam Hamm & Hoppa.

Ook werkte De Groot voor het populaire VPRO-programma Villa Achterwerk.