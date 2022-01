Nieuwe vlam Kanye West was groot fan van de Kardashians

„Ik ga de show Keeping Up With The Kardashians zo missen, ik keek er al vanaf 2007 naar toen het nog gênant was om daarvoor uit te komen. Ik heb me er nooit voor geschaamd, ik wilde dat het mijn familie was omdat je het gevoel hebt dat je ze goed kent. Je bent blij voor ze als er iets goeds in hun leven gebeurt”, aldus Julia.

Niet lang daarna ontmoette de actrice West op een feestje tijdens oud en nieuw, waarna de twee direct een zeer publieke date in New York hadden waarover ze een essay schreef. Kanye zou een fotoshoot voor haar geregeld hebben in een restaurant en een aantal setjes kleding op haar hotelkamer hebben laten leggen. Fox omschreef dit romantische gebaar als 'een Assepoester-sprookje'.

Opvallend genoeg verwijderde ze de afgelopen tijd alle likes die ze op de Instagramposts van Kim Kardashian, de ex-vrouw van West, had gegeven.