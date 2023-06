Serie Dertigers stopt na derde seizoen

In de serie staat een vriendengroep van acht dertigers centraal. De serie stopt volgens de omroep op het hoogtepunt „en iedereen is in de serie bijna 40”, waarmee het een logisch einde van de serie is, aldus de woordvoerder.

De kijkcijfers van de afleveringen in het eerste seizoen waren met 250.000 tot 400.000 kijkers niet heel hoog, maar de serie was vooral online een succes. Op NPO Start werden de twee seizoenen samen bijna 10 miljoen keer gestreamd.

In de serie passeren herkenbare dilemma’s over kinderen, de liefde en vriendschappen de revue. De cast bestaat weer uit onder anderen Justus van Dillen, Jelle de Jong, Leonoor Koster, Eva Laurenssen, Joy Wielkens, Lykele Muus en Wieger Windhorst.