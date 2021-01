’Dexter’ wil het goedmaken met fans

„Ik hoorde bij de groep mensen die zoiets had van: wat is er in godsnaam met die gast gebeurd?”, aldus de acteur over zijn alter ego in een interview met The Daily Beast. „Net als zij heb ik altijd de hoop gehouden dat er ooit een bevredigender einde zou komen. Dus ik ben blij dat we nu de kans krijgen dat te maken.”

Michael heeft het daarbij over de miniserie die de Amerikaanse zender Showtime maakt over de bekende seriemoordenaar. Daarin keert hij terug als Dexter Morgan, een forensisch onderzoeker gespecialiseerd in het analyseren van bloedspatten die in zijn vrije tijd graag moordenaars om het leven brengt.

Van Dexter werden acht seizoenen gemaakt. Michael werd voor zijn vertolking van Dexter vijf keer genomineerd voor een Emmy, en hij won een Golden Globe en een SAG Awards voor de rol. De show werd daarnaast tussen 2008 en 2011 vier keer genomineerd voor de Emmy voor beste dramaserie, maar greep iedere keer naast het felbegeerde beeldje.