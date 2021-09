Achterneef (21) Willeke Alberti is een rising star!

De 21-jarige Kelsey Verbrugge is de zoon van Willy Alberti’s jongste broer Theo en heeft zijn oom Tonny als manager. En die weet de weg, in Hilversum!

Vorige week gaf Kelsey zijn eerste miniconcert in het uitverkochte Fokker Event Center van Hoofddorp. Daar maakte hij grote indruk op het publiek met het repertoire van uiteraard Willy Alberti, maar ook van Gordon en André Hazes. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan eigen materiaal. Zijn debuutsingle Voor mij is het zomer is daar het eerste bewijs van: het Nederlandse lied zit in zijn genen.

De introductie van de nieuwe Verbrugge valt overigens samen met een emotionele aankondiging van Willeke Alberti, woensdag in weekblad Privé, die hoewel gezond en vief, spreekt over haar naderende afscheid!