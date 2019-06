De Parade: Don Quichot, daggeren en snel zingen

De terrassen zaten het afgelopen weekend vol op het Parade-terrein. Ⓒ Foto Erik van ’t Hof

Wanneer de zon schijnt en de temperaturen oplopen kun je er van op aan dat de terrassen overal in Nederland vol zitten. Dat ging het afgelopen weekend zeker ook op voor het festivalterrein van De Parade in het Museumpark in Rotterdam. Maar veel bezoekers zochten evengoed de theatertentjes op.