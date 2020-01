Justin Timberlake steekt loftrompet over ’broer’ Kobe Bryant

„Ik was diep onder de indruk van wat jij kon bereiken met basketbal en wist meteen dat je talent veel verder reikte dan alleen je fysieke kracht. Je was mentaal ook ijzersterk. Die mentaliteit heb ik altijd met me meegenomen gedurende mijn loopbaan. Door de jaren heen heb ik je dingen zien doen die menselijk onmogelijk leken. Maar je bleef altijd overeind staan, in voor-en tegenspoed, door weer en wind. Je bleef hongerig en competitief”, aldus Justin.

Hij vervolgt: „Maar elke keer als we elkaar spraken of een appje stuurden, dan veranderde er iets. Je geduld en gemak groeide, wat mij weer inspireerde om ook te groeien. Na een aantal jaar begonnen we ’ouwe lullen’ grappen te maken, die we goed van elkaar konden hebben. We hadden lol om onze zogenaamde wijnclub The Vino Club. Jij noemde jezelf Vino om aan te geven hoe iemand op een mooie manier ouder kan worden, net zoals dat het geval is met een goede wijn.”

„Je bleef me altijd maar inspireren en had veel vertrouwen in me. Dat raakte me enorm, omdat ik je zo bewonderde. Niet als een van de grootste atleten ooit, maar vooral als persoon. Mensen verwarren de drive om te winnen soms met een gebrek aan compassie. Maar dat ging in jouw geval niet op, jij bezat beide gaven. Het laatste gesprek dat we hadden ging over het vaderschap. Iets waar we trots op waren, omdat dat onze echte nalatenschap in deze wereld is. Wie onze kinderen zijn en wat voor prachtige mensen ze later zullen worden. En juist die mooie ’vader connectie’ maakt dit zo moeilijk voor mij. Ik ga je missen, broeder. Mamba forever.”